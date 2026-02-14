Capital T e konfirmon publikisht lidhjen me Adrola Dushin, publikon fotografi me të në ditën e Shën Valentinit

Reperi i njohur shqiptar, Capital T, ka postuar një foto të bukur me të dashurën e tij, Adrola Dushi, duke rrëmbyer vëmendjen e fansave në rrjetet sociale. Në imazhin e publikuar, çiftit i shfaqet një atmosferë e ngrohtë dhe intime, ndërsa reperi shkruan: “I don’t speak much about what matters. I just hold it close.” –…

ShowBiz

14/02/2026 22:44

Reperi i njohur shqiptar, Capital T, ka postuar një foto të bukur me të dashurën e tij, Adrola Dushi, duke rrëmbyer vëmendjen e fansave në rrjetet sociale.

Në imazhin e publikuar, çiftit i shfaqet një atmosferë e ngrohtë dhe intime, ndërsa reperi shkruan: “I don’t speak much about what matters. I just hold it close.” – një mesazh që tregon dashurinë e thellë dhe respektin për momentet private që ndajnë së bashku.

