Canaj: Qeveria jonë është futur në kurthin e Vuçiqit

“Ne si shtet e kemi një marrëveshje me BE-në, jo domodsohmërisht me Serbinë, nënshkrimi I marrëveshjes bëhet me BE-në, nëse e kryejmë punën tonë përgjejgësia bile mbi palën ndërmjetësuse, nga ata duhet të kërkojmë llogari”, tha ai. /Dukagjini