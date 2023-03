“Camp Nou” do të hyjë në rinovim, Barcelona do të zhvendoset në këtë stadium vitin e ardhshëm Barcelona ka nisur tashmë të gjitha procedurat për të filluar rimodelimin e stadiumit “Camp Nou”. Për këtë arsye, siç raporton agjencia e lajmeve EFE, Barcelona ka njoftuar Federatën Mbretërore të Futbollit Spanjoll se do t’i luajë ndeshjet e saj sezonin e ardhshëm në shtëpi në stadiumin “Olimpik Montjuïc”. Tani RFEF duhet të njoftojë UEFA-n, në…