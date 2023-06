Camavinga pranon kontratën e re, do ketë një klauzolë miliardash Eduardo Camavinga ka pranuar tashmë rinovimin e kontratës me Realin e Madridit deri në vitin 2028 me një përmirësim të ndjeshëm të pagës dhe një rritje të klauzolës së përfundimit, e cila do të arrijë në 1 miliard euro. Marrëveshja mori formë gjatë sezonit dhe është mbyllur ditët e fundit, duke i siguruar Realit mburojën…