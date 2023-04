Camavinga ‘i dashuruar’ pas Real Madridit, nuk ka në plan largimin

Eduardo Camavinga nuk mendon largimin nga Real Madridi.

Mesfushori francez iu bashkua Realit nga Rennes në gusht të vitit 2021 dhe nuk mendon të largohet nga kampi madrilen, transmeton lajmi.net.

Së fundmi u raportua që Arsenali mund të jetë klubi i ardhshëm i Camavingas, por një gjë e tillë nuk do të ndodhë.

Pasi siç njofton agjenti i lojtarit, ai dëshiron të jetë pjesë e tyre për gjithë jetën e tij.

“Ai dëshiron të jetë në Real Madrid gjatë gjithë jetës së tij. Nuk do të ketë probleme me Real Madridin, ne do të ulemi dhe jam i sigurt se do të arrijmë një marrëveshje”, u shpreh Barnett.

Vlen të përmendet që mesfushori ka kontratë me klubin mbretëror deri në qershor të vitit 2027./Lajmi.net/