Calhanoglu i gatshëm të qëndrojë në Inter

Hakan Calhanoglu dëshiron të vazhdojë edhe më tej në Inter. Mesfushori turk iu bashkua ‘Nerazzurrëve’ në një transferim të lirë vitin e kaluar pasi kontrata e tij skadoi me Milanin, duke i dhënë fund një periudhe katërvjeçare me ‘kuqezinjtë’.

Ai është bërë një pjesë e rëndësishme e skuadrës së Simone Inzaghit në kryeqytetin e Lombardisë, duke shënuar tre gola dhe duke dhënë pesë asistime në 20 paraqitje në të gjitha garat këtë sezon.

Duke folur për ‘Corriere della Sera’, Calhanoglu fillimisht diskutoi se si ndihet në Inter dhe rëndësinë e përballjes së tyre të ardhshme me Napolin.

“Ndihem mirë dhe dua të jem edhe më i rëndësishëm për Interin. Këtu më ndihmuan që në fillim dhe më bënë të ndihem i qetë. Dua ta shpërblej këtë besim duke fituar një tjetër trofe, ndoshta Scudetton. “Ne besojmë në rikthimin, nëse rifillojmë me të njëjtën cilësi të ndeshjeve të fundit para pushimit, mund t’ia dalim.

Ndeshja kundër Napolit më 4 janar në San Siro do të jetë vendimtare, do të na tregojë shumë për pjesën tjetër të sezonit. “Fitorja do të ishte shumë e rëndësishme, ne luajmë në shtëpi dhe jemi favoritë. Po përgatitemi në mënyrën e duhur, e shoh mirë ekipin. Ne duam të tregojmë atë që kemi brenda.”

Tutje ai u shpreh i gatshëm për të vazhduar edhe më tej në Inter.

“Jam duke pritur telefonatën e Interit për të vazhduar kontratën”, tha turku. Kujtojmë që Calhanoglu ka kontratë me Interin deri në vitin 2024./Lajmi.net/