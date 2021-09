Çalhanoglu: Do të festojë nëse realizoj gol ndaj Milanit

Hakan Çalhanoglu gjatë verës u transferua te Interi si futbollistë i lirë pasi i kishte skaduar kontrata me Milanin, transmeton lajmi.net.

Çalhanoglu në nje intervistë për ‘Corriere dello Sport’ ka zbuluar se do të festojë golin nëse shënon ndaj Milani në derbi, ai gjithashtu tregoi reagimin e tifozëve ‘Rossonerë’ kur i takon në qytet.

“Unë jam takuar me shumë prej tyre sepse shpesh shkoj për të ngrënë me familjen time në restorant. Ata më kërkojnë fotografi dhe thonë se më duan. Unë nuk kam pasur probleme me askënd në Milano dhe jam ende në kontakt me ish -shokët e mi të skuadrës”.

Milani dhe Interi do të takohen në derbin më 11 nëntor dhe më 6 shkurt. A do të festojë Calhanoglu nëse shënon kundër ish -klubit të tij?

“Nëse ndodh që të realizoj gol, unë do të bëj festojë si zakonisht,” u përgjigj ai.

“Kam kaluar katër vite të mira në Milano, kam shumë miq atje. Kishte edhe kohë të vështira, por dy sezonet e fundit ishin më të mira se dy të parët”.

“Interi është një skuadër e madhe. Ata fituan Scudetton dhe disa derbi gjatë kohës sime në Milano. Kam ardhur këtu sepse më pëlqejnë sfidat e reja”.

Kush është shoku i skuadrës që të ka bërë më shumë përshtypje te Interi?

“Ka shumë lojtarë kryesorë, kështu që unë duhet të përmend secilin prej tyre. Sidoqoftë, nëse më duhet të zgjedh një, them Milan Skriniar. Një person i madh, një mbrojtës i shkëlqyeshëm me një karakter të madh”, përfundoi Hakan Çalhanoglu. /Lajmi.net/