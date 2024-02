Caktohet një muaj paraburgim ndaj shoferes që shkaktoi aksidentin në Prishtinë, ku mbeti i vdekur 26 vjeqari nga Deçani Gjykata Themelore në Prishtinë ka caktuar një muaj paraburgim ndaj shoferes Y.B e cila ka shkaktuar aksidentin me fatalitet tek Ministria e Arsimit në Prishtinë. E pandehura Y.B me datë 26.02.2024 në Prishtinë dyshohet se nga pakujdesia, derisa ishte duke ngasur automjetin e saj, kishte vepruar me kundërshtim me rregullat e trafikut rrugor. Gjykata thotë…