Caktohet gjyqtari për ndeshjen Izrael – Kosova Kombëtarja e Kosovës me trajnerin Alain Giresse zhvillon ndeshjen e parë të fazës para-kualifikim në Euro 2024 ndaj Izraelit. “Dardanët” kërkojnë që ta nisin mbarë misionin e madh drejt kualifikimit, por që natyrisht nuk do ta kenë aspak të lehtë, shkruan Lajmi.net Sfida luhet në stadiumin “Bloomfield” në ora 18:00 do të gjykohet nga gjyqtari…