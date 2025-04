Caktohet ekspertizë financiare në gjykimin për organizim të lojërave të fatit e vepra tjera penale

Me propozim të mbrojtësit të të akuzuarit Besim Musa, avokatit Avni Ibrahimi, është caktuar ekspertizë financiare në rastin ku Musa akuzohet për “Organizim të skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm”, “Kontrabandim të mallrave” dhe “Shmangie nga tatimi”.

Propozimin e mbrojtjes në seancën e së enjtes në Gjykatën Themelore në Prishtinë e kundërshtoi prokurori Naim Abazi.

Sipas Abazit, veçse është bërë një ekspertizë lidhur me aparatet e lojërave të fatit dhe se një ekspertizë e re do ta zvarrisë çështjen.

Por, kryetari i trupit gjykues, gjykatësi Kushtrim Shyti aprovoi propozimin e mbrojtjes për ekspertizë financiare.

Seanca vazhdoi me administrimin e provave materiale, ku prokurori Abazi tha se përmes një parashtrese drejtuar gjykatës, ka propozuar provat që duhet të administrohen.

Për ato prova, avokati Ibrahimi tha se do të deklarohet në seancën e ardhshme, pasi që sot ka pranuar parashtresën e Prokurorisë.

Ibrahimi propozoi që si prova të administrohen edhe dy aktgjykimet të Gjykatës Themelore–Departamenti Administrativ, me të cilat janë anuluar vendimet e ATK-së, që i referohen kontrollit dhe rikontrollit të afarizimit në intervalin kohor 13 qershor 2018- 22 mars 2018 që i përket subjektit afarist “Mërkur Automat Klub Ks”– Sh.p.k.

Propozimet e mbrojtjes, prokurori Abazi tha se nuk janë relevante për këtë procedurë, pasi që kjo procedurë gjyqësore është duke u zhvilluar për shmangie nga tatimi dhe jo kontest të borxhit, andaj i propozoi Gjykatës që t’i refuzojë këto propozime.

Për këto propozime, Gjykata kërkoi nga avokati Ibrahimi që të sjellë prova nëse aktgjykimet janë të plotfuqishme dhe më pas do të vendos për to jashtë seance.

Ndryshe, sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës të ngritur më 21 maj 2021, Besim Musa po akuzohet se gjatë periudhës 1 tetor 2016 deri më 21. mars 2019, përmes biznesit “Mërkur Automat Klub -Ks” Sh.p.k, në Ferizaj, me qëllim të përfitimit të kundërligjshëm për vete, ka organizuar lojëra të fatit pa lejen e organit kompentet shtetëror. Sipas aktakuzës, duke ndërhyrë në numëratorët mekanik dhe elektronik të automatëve, i ka dizanjuar dhe adaptuar në atë mënyrë që me numrin total të kombinimeve, të mos ua paguajë lojtarëve 80% nga vlera e pagesave të bëra e të realizuara përmes shënimeve të hyrje- daljeve nëpërmjet treguesit mekanik, për të cilën nuk posedonte leje përkatëse nga organi kompetent, si dhe duke vënë në përdorime dy aparate të cilat ishin të duplikuara.

Me çka, ka akuzohet për veprën penale “Organizimi i skemave piramidale dhe bixhozit të paligjshëm” nga neni 300, par.3 lidhur me par. 1 të Kodit Penal.

Po ashtu, Musa akuzohet se me dijeni dhe dashje ka importuar automate ose programe kompjuterike të lidhura me to nga vende të ndryshme për në Kosovë, në pikat e subjektit “Mërkur Automat Klub-Ks”, ku në kohën e nisjes së dërgesës për një kopje të faturës së dërgesës, destinacionin, numrin serik të çdo automati ose të programit kompjuterik të lidhur me të, nuk e ka njoftuar Administratën Tatimore të Kosovës dhe nuk ka poseduar licenca për këto aparate.

Me çka, akuzohet për veprën penale “Kontrabandim i mallrave” nga neni 317, par. 2.të Kodit Penal.

I akuzuari Musa gjithashtu ngarkohet se me qëllim të fshehjes apo shmangies pjesërisht apo tërësisht të pagesës së tatimit që parashihet sipas Ligjit për Administratën Tatimore, duke dhënë shënime të pavërteta lidhur me të ardhurat e biznesit “Mërkur Automat Klub-Ks” me qëllim që të shkaktojë shmangie nga pasojat jurdike ose pasojat e mundshme ligjore, e ka dëmtuar buxhetin e Repbulikës së Kosovës në shumën e përgjithshme prej 113 mijë e 581 euro e 61 centë në emër të biznesit të lartcekur.

Me këtë, akuzohet për veprën penale “Shmangie nga tatimi”, nga neni 313, par.3 lidhur me par.1 të Kodit Penal. /BetimipërDrejtësi