Caktohet data për seancën e parë gjyqësore në rastin Banjska Më 25 shtator do të nis seanca e shqyrtimit fillestar lidhur me rastin e sulmit terrorist të Banjskës, i cili ndodhi më 24 shtator të vitit të kaluar nga një grup i armatosur serbësh të cilët po drejtoheshin nga kryekrimineli, Milan Radojicq. Në lidhje me këtë rast ditë më parë Prokuroria Speciale ka ngritur aktakuzë…