Caktohen gjyqtarët e procesit ndaj Haxhi Shalës dhe të tjerëve në Hagë Gjykata Speciale ka caktuar tre gjyqtarët që do të shqyrtojnë rastin ndaj Haxhi Shalës, Ismet Bahtijarit e Sabit Januzit në Hagë. Ata janë: Mappei Veldt-Foglia, Glibert Bitti dhe Roland Dekkers, kurse Vladimir Mikula do të jetë rezervë. Prokuroria në Hagë e ngarkon Shalën me aktakuzë me tri pika: tentativë për pengimin e personave zyrtarë në…