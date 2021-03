Caktohen datat e dy afateve të provimit të maturës shtetërore

Nagavci ka publikuar vendimin ku thuhet se në afatin e parë provimi i maturës do të mbahet më 12 dhe 19 qershor 2021, kurse në afatin e dytë, provimi mbahet më 28 gusht dhe 4 shtator 2021, transmeton lajmi.net.

Ky vendim tashmë ka hyrë në fuqi, ndërsa është paraparë edhe koha si do të zëvendësohen orët e humbura të mësimit.

Nxënësit e ciklit parauniversitar javën e ardhshme do ta kenë pushim, ndërsa kjo periudhë do të shfrytëzohet për dezinfektimin e plotë të hapësirave shkollore.

Sot kam nënshkruar Vendimin që pushimi pranveror të realizohet me 6-8 prill, pra përfshirë ditët e pushimit, mësimi do të rifillojë me 12 prill.

Uroj që ky pushim të ndikojë në ruajtjen e shëndetit publik, uljen e rasteve të reja të infektimit me COVID/19, në mirëqenien fizike dhe mendore të nxënësve dhe prindërve të tyre, mësimdhënësve dhe stafit tjetër në shkolla.

Kjo periudhë do të shfrytëzohet për dezinfektimin e plotë të hapësirave shkollore.

Mësimdhënësit dhe udhëheqësit në shkolla do të reflektojnë dhe analizojnë punën e tyre në periudhën e parë dhe të dytë, ashtu si dhe do të pregatiten për përfundimin sa më të suksesshëm të vitit shkollor.

Në takimet që kam pasur këtyre ditëve me përfaqësues të të gjithë akterëve të përfshirë në arsim, kemi arritur një pajtueshmëri të plotë jo vetëm për këtë pushim, por edhe për zëvendësimin e ditëve të humbura në fillim të vitit shkollor.

Në takimet e punës shpreha dhe brengat e mia për cilësinë e mësimdhënies dhe mësimnxënies gjatë këtij viti të vështirë dhe sfidues shkollor, pabarazive që mund të jenë shtuar tek nxënësit dhe arritjes së rezultateve të pritura. Në këtë drejtim, shumë shpejtë do të nxjerrim dhe Vendimin për organizimin e mësimit plotësues dhe shtesë për nxënësit që mund të kenë pasur ngecje, sidomos për filloristët, për çfarë pat mbështetje të plotë nga të gjitha palët.