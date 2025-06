Cakolli: Vendimi për të dyfishuar pagesat për lehonat nga një Qeveri në dorëheqje nuk është në përputhje me ligjin Eugen Cakolli nga IKD ka shkruar në lidhje me vendimin e Qeverisë në detyrë për dyfishimin e pagesave për lehonat, e cila kap vlerën prej 10 milionë eurosh. Cakolli ka thënë se kjo nuk është në përputhje me ligjin pasi që siç thotë ai, ligji parashikon që një qeveri në dorëheqje të kufizohet në ushtrimin…