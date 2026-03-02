Cakolli: S’ka mandat detyrues për deputetët, rrezikohen zgjedhjet nëse presidenti nuk votohet në kohë

Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje kishte dorëzuar një ankesë në Gjykatën Kushtetuese kur ishte zgjedhur Hashim Thaçi president në vitin 2026. Kjo me argument se në sallë do duhej të ishin 120 deputetë, por Cakolli tha se Gjykata Kushtetuese e kishte rrëzuar këtë. Ai tha se tutje se deputetët nuk bëjnë…

Lajme

02/03/2026 23:27

Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje kishte dorëzuar një ankesë në Gjykatën Kushtetuese kur ishte zgjedhur Hashim Thaçi president në vitin 2026.

Kjo me argument se në sallë do duhej të ishin 120 deputetë, por Cakolli tha se Gjykata Kushtetuese e kishte rrëzuar këtë.

Ai tha se tutje se deputetët nuk bëjnë mirë nëse nuk qëndrojnë sallë, por kjo nuk krijon vakum kushtetues.

Por, nëse nuk zgjedhet Presidenti deri të enjten, thotë ai, vendi shkon në zgjedhje.

“Deputetët nuk bëjnë mirë nëse nuk qëndrojnë, por nuk krijon vakum kushtetutës. Gjykata shkon një hap tutje, kur e pati rrëzu këtë argumentin e ka përcaktu që në rast se vendimi si i tillë mbahet në shumicën minimale atëherë procedura është zhvilluar si duhet. Deputetëve iu ka njohur mandatin të lirë”, ka thënë ai në T7.

Artikuj të ngjashëm

March 2, 2026

Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i dyshuar për qindra...

March 2, 2026

Parashikimi i motit për nesër

March 2, 2026

Arifi: Kurti e propozon Osmanin vetëm nëse e di që dështon

March 2, 2026

Britania e Madhe do t’i lejojë SHBA-së të përdorë bazat për...

March 2, 2026

Bombardimi i Iranit, konfirmohet vdekja e shtatë komandantëve të lartë të...

December 31, 2025

Virgjiniteti, feja, etnia: Elementet që të rinjtë kosovarë i këqyrin te...

Lajme të fundit

Goditje e fortë nga Izraeli, eliminohet komandanti i...

Parashikimi i motit për nesër

Arifi: Kurti e propozon Osmanin vetëm nëse e di që dështon

Real Madridi mposhtet nga Getafe në “Santiago Bernabeu”...