Cakolli: Sipas Osmanit, kushdo që kritikon është “tradhtar”, “mercenar”, “me Serbinë” – nesër militantët mund të shkojnë përtej fjalëve
Lajme
“Po shkojmë në një drejtim të gabuar”, thotë Eugen Cakolli nga koalicioni i organizatave joqeveritare, Demokracia në Veprim.
Ai nëpërmjet një postimi në Facebook komentoi deklaratat e sotme të presidentes Vjosa Osmani, e cila i akuzoi disa gazetarë – pa përmendur emra – si bashkëpunëtorë të Milan Radoiçiqit.
“Në Amerikë, dje u vra dikush si pasojë e një klime politike ku urrejtja dhe demonizimi i kritikëve janë normalizuar. Ky është rezultati kur kushdo që mendon ndryshe linçohet si armik, e kur etiketa e “tradhtarit” bëhet pjesë e përditshmërisë politike”.
“Një ditë, dikush – qoftë edhe mentalisht i paqëndrueshëm – i merr seriozisht akuzat dhe kalon nga fjala në dhunë”, shkroi Cakolli.
Ai tha se “Kosova nuk ka arritur ende në pikën e dhunës fatale sikur SHBA-të”. Por, sipas tij, “është e pamohueshme se po shkojmë në një drejtim të gabuar, sepse po ndërtojmë një mjedis politik të bazuar në të njëjtën logjikë”.
“E kësaj logjike i kontribuoi sot, hiç më pak se vetë Presidentja e vendit, e cila në një konferencë skandaloze me gjuhë krejt të papërgjegjshme akuzoi gazetarët se kanë lidhje me Milan Radoiçiqin dhe plane për grusht-shtet. Nëse nuk ka prova dhe nëse institucionet nuk veprojnë, kjo nuk është mbrojtje e shtetit e as luftë kundër krimit – por është sulm i drejtpërdrejtë ndaj zërave kritikë dhe vetë themeleve të demokracisë”, shkroi ai.
Cakolli tha se Osmani “nuk është e vetmja në këtë frymë”.
“Ky është një model i konsoliduar i gati krejt pushtetit aktual. Kushdo që kritikon shpallet “tradhtar,” “mercenar,” ose “me Serbinë.” E këto fjalë nuk mbesin në sallat e konferencave – ato përhapen te militantët dhe te turma në rrjete sociale, ku gjuha bëhet edhe më e dhunshme dhe më degraduese. Kështu mbyten debati dhe liria e shprehjes, duke krijuar terren ku nesër dikush mund të ndjehet i justifikuar të shkojë më tej se fjala dhe sharja”.
“Nëse duam Kosovë demokratike, duhet ta thyejmë këtë logjikë binare të “patriotëve” kundër “tradhtarëve.” Sepse patriotizëm nuk është të demonizosh kundërshtarin, e aq më pak kritikun. Patriotizëm është të pranosh kritikën, ta përballesh me argumente (nëse ke) dhe të tentosh ta zbutësh diskursin e acaruar”, shkroi ai.
Cakolli tha se “çdo gjë tjetër është helmim i opinionit publik – dhe helmi, siç po shihet gjithandej në botë, gjithmonë përfundon në dhunë”.