Cakolli: Seanca ka devijuar, Dehari s’mund ta pezullojë në mënyrë të njëanshme

‘’Kjo është tashmë kapje e procesit’’. Kështu e ka vlerësuar ngërçin për konstituimin e kuvendit, Eugen Cakolli nga KDI.

Këto komente Cakolli i ka bërë pas dështimit të krijimit të komisionit për votim të fshehtë të kryeparlamentarit, propozim që ka ardhur nga kryesuesi i seancës, Avni Dehari, duke thënë se kur diçka e tillë dështon, duhet të zbatohet votimi publik.

‘‘Sepse, seanca nuk mund të pezullohet në mënyrë të njëanshme nga një rol me mandat të kufizuar procedural, e aq më pak kur tashmë është devijuar nga rendi i ditës. Kryesuesi nuk është as vendimmarrës politik, as negociator, por ka vetëm detyrën ta përmbyllë konstituimin’’, ka thënë ai mes tjerash.

Tutje, ai ka thënë edhe Çdo shmangie dhe instrumentalizim i procedurës për të zvarritur procesin është abuzim procedural që cenon funksionimin demokratik të Kuvendit.

