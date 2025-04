Cakolli: Partia e parë s’ka interes për formimin e institucioneve – opozita s’është e interesuar t’ia bëjë numrat

Eugen Cakolli nga Demokracia në Veprim, ka thënë se në bazë të asaj që po ndodh në seancat e mbajtura, partia e parë s’ka interes për formimin e institucioneve.

Ai gjithashtu tha se në anënë tjetër, partitë opozitare nuk janë të interesuara që t’ia bëjnë numrat.

“Dita e sotme, por në fakt edhe ajo e pardjeshmja dhe dy seancat e tjera kanë treguar një realitet që për bindjen time është shumë i hidhur. E para, partia e parë nuk ka interes për marrëveshje politike, rrjedhimisht nuk ka interes as me i formu institucionet sipas obligimeve kushtetuese” tha ai në Klankosova.

“Në anën tjetër partitë opozitare nuk janë të interesuara as ato t’ia bëjnë numrat, por në anën tjetër nuk janë të interesuara as që ato me e pas të paktën praktikisht mundësinë që me tentu ato themelimin e institucioneve”, është shprehur tutje Cakolli.