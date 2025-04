Cakolli: Ngërçi në Kuvend nuk zgjidhet me “konsultime” – LVV nuk duhet përsërisë një kandidaturë pa shumicë dhe të presë që numrat të ndryshojnë vetvetiu Eugen Cakolli nga IKD ka shkruar sot në lidhje me konstituimin e Kuvendit, proces ky që ka dështuar në seancën e pestë me radhë që është mbajtur çdo 48 orë nga 15 prilli. Ai ka thënë se ngërçi në Kuvend i cili është krijuar nuk është procedural por politik dhe nuk mund të zgjidhet me…