Cakolli: Nëse Kurti s’i ka bërë numrat për Qeveri deri tani, vështirë që do t’i gjejë në afatin 15 ditor të Presidentes Eugen Cakolli nga KDI ka thënë se nëse kreu i LVV-së, Albin Kurti, s’ka arritur që të ketë deri tani 61 vota për të zgjedhur qeverinë e re, vështirë se do të arrijë të bëjë një zgjidhje në 15 ditët që do t’ia japë presidentja për të formuar Qeverinë. Cakolli thotë se LVV ka qenë…