Cakolli kritikon Bashën: Seanca konstituive nuk mund të përfundojë pa zgjedhjen e nënkryetarëve
Eugen Cakolli i IKD-së ka reaguar pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se ajo nuk mund të konsiderohet e përmbyllur pa zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve të Kuvendit. Cakolli ka kritikuar vendimin e Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, për të shpallur të përmbyllur seancën pa përfunduar procesi i zgjedhjes së nënkryetarëve, duke…
Lajme
Eugen Cakolli i IKD-së ka reaguar pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, duke theksuar se ajo nuk mund të konsiderohet e përmbyllur pa zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve të Kuvendit.
Cakolli ka kritikuar vendimin e Kryetarit të Kuvendit, Dimal Basha, për të shpallur të përmbyllur seancën pa përfunduar procesi i zgjedhjes së nënkryetarëve, duke e quajtur këtë një shkelje të Kushtetutës, transmeton lajmi.net.
“Seanca konstituive nuk mund të konsiderohet e përmbyllur pa zgjedhjen e të gjithë nënkryetarëve. Rrjedhimisht, nuk mund të ketë materializim të asgjëje – as zhvillim të procedurave apo ushtrim të funksioneve parlamentare, e as rrjedhje të afateve kushtetuese,” u shpreh Cakolli, duke shtuar se konstatimet e fundit të Kryetarit të Kuvendit janë të pavlefshme dhe nuk mbështeten në ligj.
Cakolli theksoi se situata aktuale, e cila ka bllokuar Kuvendin dhe nuk ka mundësuar funksionimin normal të tij, mund të zgjidhet vetëm nga Gjykata. Ai sugjeroi se Gjykata mund të konstatojë dështimin e konstituimit të Kuvendit brenda afatit 30-ditor ose të shpallë të pavlefshme procesin e zgjedhjes së nënkryetarëve dhe të urdhërojë përsëritjen e procedurës.
“Ajo që ka rëndësi është të theksohet se sot, edhe një herë tjetër, u vulos fakti se deputetët e kësaj legjislature nuk i meritojnë ato pozita e funksione, e as qytetarët nuk e meritojnë një legjislaturë kaq absurde,” tha Cakolli./lajmi.net/