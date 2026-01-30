Cakolli: KQZ s’ka të drejtë të shpallë rezultatet pa përfunduar afati 48-orësh për ankesa në QNR
Eugen Cakolli nga KDI, ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, s’ka të drejtë që t’i shpallë rezultatet përfundimtare pa u konsumuar afati 48-orësh për ankesa lidhur me administrimin e procedurave të numërimit në QNR.
Cakolli ka thënë edhe se, legjislacioni zgjedhor njeh shprehimisht të drejtën e subjekteve politike dhe kandidatëve për të ankimuar çdo shkelje të supozuar gjatë numërimit në QNR, brenda afatit prej 48 orësh nga momenti i ndodhjes së saj.
“Dhe, ankimimi i procedurave në QNR është çështje e ligjshmërisë procedurale, e dallueshme nga ankimimi mbi ligjshmërinë e rezultateve përfundimtare si të tilla”, ka thënë ai mes tjerash.
Asnjë fazë e procesit zgjedhor – përfshirë edhe numërimin në QNR – nuk është e përjashtuar nga kontrolli ligjor, dhe çdo veprim që e bën të pazbatueshme të drejtën për ankesë përbën mohim të mjetit juridik të garantuar me ligj.