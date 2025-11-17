Cakolli ironizon pas dëshmisë së Wesley Clark në Hagë: Ende s’kanë nisur sulmet hibride ndaj tij
Hulumtuesi i KDI-së, Eugen Cakolli, ka komentuar paraqitjen e gjeneralit amerikan Wesley Clark në Gjykatën Speciale, ku dëshmoi në mbrojtje të ish-krerëve të UÇK-së: Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Rexhep Selimi dhe Jakup Krasniqi.
Në një postim në Facebook, Cakolli u shpreh i habitur nga fakti që, sipas tij, makineria e “profileve parapolitike digjitale” ende nuk ka nisur sulme hibride ndaj Clarkut pas dëshmisë së tij.
Ai ironizoi edhe me disa nga pretendimet e dëshmitarëve në proces, duke i quajtur “dëshmi për lopë të vjedhura, ngjyrë çorapash, puthje duarsh e magji të zeza”, ndërsa shtoi se ndoshta vëmendja publike momentalisht është te “episodi i fundit i Logjikonomisë”.