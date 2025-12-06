Cakolli: Afati i sotëm për tërheqjen nga gara nuk është “fundi i mundësive”
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës ka sqaruar se afati i caktuar për tërheqjen e subjekteve politike nga gara zgjedhore nuk shënon përfundimin e mundësive për manovra politike apo koalicione të minutës së fundit.
Cakolli ka vënë në pah nuancat ligjore që u japin ende kohë partive politike, veçanërisht atyre që janë ende të papërcaktuara për formatin e garimit.
Postimi i Cakollit:
Afati i sotëm për tërheqjen nga gara nuk është “fundi i mundësive”, sidomos për subjektet politike që ende nuk janë përcaktuar se si do të garojnë në zgjedhje.
Ligji parasheh edhe një mekanizëm tjetër, sipas së cilit, nëse një subjekt nuk dorëzon listën e kandidatëve brenda afatit – pra deri nesër në mesnatë – KQZ ka kompetencë të tërheqë certifikimin e tij.
Kjo i jep hapësirë riformatimit të garës zgjedhore deri në momentin e fundit, qoftë për marrëveshje politike, bashkime listash apo ripozicionime të tjera politike deri në momentin e dorëzimit të listave.
Pikërisht për këtë arsye, shorti për renditjen në fletëvotim duhet të mbahet vetëm pasi të mbyllet afati i dorëzimit të listave. Përpjekja dhe vendimi potencial i KQZ-së për ta zhvendosur shortin një ditë më herët krijon presion të panevojshëm mbi subjektet politike, si dhe ndërhyn në një hap ligjor ende të hapur.
KQZ duhet të shmangë nxitimin, të ruajë qartësinë procedurale dhe t’u mundësojë subjekteve politike të shfrytëzojnë hapësirat që vetë ligji i garanton.