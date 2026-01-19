Cakolli: 200 vota të keqpërdorura u zbuluan vetëm në dy klasë në Prizren
Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave. Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla. Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara. Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe…
Lajme
Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave.
Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla.
Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara.
Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe 1 janar ka qenë gabim për shkak numrit të kufizuar të monitoruesve./t7