Cakolli: 200 vota të keqpërdorura u zbuluan vetëm në dy klasë në Prizren

19/01/2026 18:41

Eugen Cakolli nga KDI, ka treguar se KQZ e ka një moster kur vendosë për rinumërim të votave.

Ai tha se numërohen 1 apo 2 klasë nëpër shkolla.

Për Prizren tha se në dy klasë janë evidentuara 700 vota të manipuluara.

Po ashtu, ai ka thënë se ka qenë gabim numërimi më 31 dhjetor dhe 1 janar ka qenë gabim për shkak numrit të kufizuar të monitoruesve./t7

