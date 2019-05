Cakaj tregon marrëveshjen e bashkëpunimit Kosovë – Shqipëri

Ministri i Jashtëm në detyrë Gent Cakaj, në emisionin Open të Eni Vasilit ka folur edhe për bashkëpunimin me shtetin e Kosovës.

Ministri Cakaj është shprehur se me shtetin e Kosovës do të ketë një marrëveshje e cila do të bazohet në 4 shtylla.

“Me Republikën e Kosovës jemi duke përgatitur një marrëveshje bazuar në 4 shtylla:

Ambasada për përdorim të përbashkët

Konsullata të përbashkëta

Do të procedojmë me këmbim të strukturave diplomatike

Do të kemi një kalendar të unifikuar të aktiviteteve kulturore Kosovë – Shqipëri”, tha Cakaj.

Vlen të theksohet se ditë më parë Cakaj ka pranuar se do të emërojë diplomatë nga Kosova në vendet që nuk e kanë njohur Kosovën. /Lajmi.net/