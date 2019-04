Bytyqi: Rasti i sotëm tregon se komunikimi institucione-prindër nuk është në nivelin e duhur

Postimi i plotë:

I indinjuar nga lajmi tronditës i veprimit ekstrem në shkollën “7 Marsi“, shpreh vendosmërinë time dhe të MAShT-it për ta larguar dhunën nga shkollat tona!

Ky veprim ekstrem, nuk tronditi vetëm sistemin e arsimit, por edhe gjithë opinionin tonë.

Dhuna nuk është, e as nuk do të lejojmë të bëhet as baza, as detyrimi i suksesit të askujt, as të fëmijëve, e as të personelit!

Rasti i sotëm tregon se komunikimi institucione – prindër nuk është në nivelin e duhur dhe se shkollat kanë nevojë për angazhimin real e të përhershëm.

Kërkoj nga gjithë sistemi arsimor të vëhet në krye të detyrave të tyre!

Secili nga ne, qofshim personel a prindër, u detyrohemi gjeneratave që janë në bankat e shkollimit t‘u shërbejmë me punë e përkushtim dhe t‘iu bëhemi shembëllimi i edukatës e të mirës!

Thërras të gjitha organet përgjegjëse t‘i shkojnë deri në fund këtij rasti! /Lajmi.net/