Konyaspor është duke u ndeshur me skuadrën e Antalyaspor në kuadër të xhiros së 31-të të Turkish Superlig, shkruan lajmi.net.

Në min (13′), gjatë një korneri, Zymer Bytyqi dhuron një asistim për Sokol Cikalleshin, i cili zhbllokon rezultatin.

Rezultati momental, Konyaspor 1-0 Antalyaspor./Lajmi.net/

🇽🇰🇹🇷 ZYMER BYTYQI ASSIST 🦅!

Get this man on the plane ASAP!

[🎥|@FutbolliShqipFR]pic.twitter.com/kNwSNNvS20

— Dardanian Football (@DardanianFooty) March 21, 2021