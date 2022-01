Buzë konfliktit me Rusinë: Presidentja Osmani “ia heq gajlen” Ukrainës duke treguar se Kosova e përkrah

Kosova tashmë ka bërë të qartë se qëndron me Ukrainën, kundër trashëgimtares së Bashkimit Sovjetik — Rusisë.

“Republika e Kosovës qëndron me Ukrainën”, ka shkruar Osmani në Twitter.

The Republic of Kosovo stands with Ukraine. 🇽🇰🇺🇦#StandWithUkraine https://t.co/sNhSPqcIZF — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) January 22, 2022



Ukraina ka qenë pjesë Bashkimit Sovjetik deri më 1991 kur edhe u shpërbë shteti në të cilin ndodhi Revolucioni i Kuq i Tetorit.

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, ka thënë se ukrainasit dhe rusët janë një popull, ndërsa liderët e shtetit të Ukrainës, sipas Putinit, po drejtojnë një projekt “anti-rus”.

Këto dy shtete kanë pasur konflikt edhe më herët. Në vitin 2014, Rusia e aneksoi Krimenë – Krahinë e Ukrainës deri në atë kohë.

Presidenti i SHBA-së, Joseph Biden, lidhur me konfliktin që mund të ndodhë së shpejti – sipas situatës aktuale – ka thënë se nëse Rusia e sulmon Ukrainën do të ketë sanksione të mëdha, megjithatë ka bërë me dije se SHBA nuk do të përfshihet ushtarakisht në këtë konflikt.

Aleanca Veriatlantike – NATO, muajt e fundit në vazhdimësi ka bërë përpjekje që të arrihet një marrëveshje në mënyrë që të parandalohet konflikti i armatosur. Megjithatë edhe pas bisedimeve të gjatë, negociatat për paqe kanë dështuar.