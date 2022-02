Butrint Pasjaqa: Donaldin e kanë “shfrytëzuar” të tjerët duke e ndihmuar të shkojë në finale

Ndërkohë, ngjarjet e njëpasnjëshme veçse po ndodhin e që kanë të bëjnë me banorët dhe ish-banorët, shkruan lajmi.net.

Së fundmi, ishte Semi Jaupaj e cila ka publikuar projektin muzikor me titullin “Mos u kthe” të realizuar me videoklip. Duke u bazuar në tekstin, aludohet se kënga është dedikim i moderatores, Bora Zemani për Donaldin.

Megjithatë, Semi nuk ka dhënë detaje për të treguar se a ka të bëjë kënga me ish-çiftin e famshëm. Megjithatë, një mendim lidhur me këtë e kanë dhënë ish-banorët, gjithashtu edhe gazetarë të showbizzit.

I ftuar në programin, “Shqipëria Live”, gazetari, Butrint Pasjaqa u pyet për mendimin e tij lidhur me deklaratën e Arjola Demirit e cila tha se Donaldi i ka shfrytëzuar të gjithë për lojë duke u nisur nga Bora, Semi, Beatrix dhe Egzona.

Butrinti deklaroi se nuk e sheh këtë gjë në një mënyrë të njëjtë ashtu sikurse Arjola. “Është e vërtetë, por nuk do thoja që Donaldi i ka shfrytëzuar të gjithë, ndoshta do thoja që Donaldin e kanë shfrytëzuar të gjithë, për shkak se janë përfshirë edhe persona të tjerë si Bora, Semi, Beatrix, situata me Einxhel, pavarësisht të gjitha deklaratave që thuhen tani. Por mendoj se janë përfshirë edhe persona tjerë me dëshirë pa dëshirë që i kanë ndihmu Donaldit me ardh në këtë pikë ku është sot. Nëse nuk do ishte Donaldi, nuk do ishte Semi, historia me Borën, po ashtu nuk do të ishte Beatrix, situata me Einxhel dhe shumë situata tjera. Janë edhe personat nga jashtë të cilët e kanë luajtur një lojë që më e dërgu në favor të Donaldit gjithë këtë rrugëtim të tij”.

Ndërsa, sa i përket këngës së Semit të lansuar dje e cila aludohet se është dedikim për romancën e Borës dhe Donaldit, gazetari Butrint Pasjaqa tha: “E pashë edhe e dëgjova me vëmendje dhe më bëri shumë përshtypje. Mendoj se e ka shfrytëzu situatën në mënyrën më të mirë të mundshme për karrierën e saj, këngë e cila do të marrë vëmendje si shkak i situatës aktuale në mes Donaldit, Borës etj etj. Nuk e di nëse do ta thotë publikisht se inspirimi për këngën ka qenë historia e tyre. Përveç kësaj nuk ka asgjë të keqe me u inspiru me një histori të dy personave edhe me e përkthy në këngë, por më mirë e dinë Semi dhe Ylli i cili e ka shkru edhe tekstin e këngës, por unë besoi se e gjitha ka qenë e qëllimshme por nuk ka asgjë të keqe në këtë mes”./Lajmi.net/