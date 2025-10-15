Buta: Nuk i kisha preferu prindërit me i lënë fëmijët e tyre me ngu muzikën tem
Në Prive, në një intervistë pas daljes nga burgu reperi Betim Januzi, i njohur si Buta, foli edhe për vajzën e tij, Irina. Në shkurt të vitit 2024 erdhi në jetë vajza e tij Irina, e cila për të është motiv dhe forcë për jetë. Ai zbuloi nëse ndikohet nga titulli ‘baba’ për t’i censuruar…
ShowBiz
Në Prive, në një intervistë pas daljes nga burgu reperi Betim Januzi, i njohur si Buta, foli edhe për vajzën e tij, Irina.
Në shkurt të vitit 2024 erdhi në jetë vajza e tij Irina, e cila për të është motiv dhe forcë për jetë.
Ai zbuloi nëse ndikohet nga titulli ‘baba’ për t’i censuruar projektet.
“Nuk më takon mua t’ua edukojë fëmijët, nuk i kisha preferu prindërit me i lënë fëmijët e tyre me ngu muzikën tem se është muzikë e pacensurum”,
Ndër tjerash, Buta tha se këto kohë i është përkushtuar familjes, nënës dhe vajzës, duke shtuar se qejfet i ka ndalur.