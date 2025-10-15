Buta: Nuk i kisha preferu prindërit me i lënë fëmijët e tyre me ngu muzikën tem

Në Prive, në një intervistë pas daljes nga burgu reperi Betim Januzi, i njohur si Buta, foli edhe për vajzën e tij, Irina. Në shkurt të vitit 2024 erdhi në jetë vajza e tij Irina, e cila për të është motiv dhe forcë për jetë. Ai zbuloi nëse ndikohet nga titulli ‘baba’ për t’i censuruar…

ShowBiz

15/10/2025 10:52

Në Prive, në një intervistë pas daljes nga burgu reperi Betim Januzi, i njohur si Buta, foli edhe për vajzën e tij, Irina.

Në shkurt të vitit 2024 erdhi në jetë vajza e tij Irina, e cila për të është motiv dhe forcë për jetë.

Ai zbuloi nëse ndikohet nga titulli ‘baba’ për t’i censuruar projektet.

“Nuk më takon mua t’ua edukojë fëmijët, nuk i kisha preferu prindërit me i lënë fëmijët e tyre me ngu muzikën tem se është muzikë e pacensurum”,

Ndër tjerash, Buta tha se këto kohë i është përkushtuar familjes, nënës dhe vajzës, duke shtuar se qejfet i ka ndalur.

Lajme të fundit

Von der Leyen pas takimit me Vuçiqin: BE...

Zafës i vjen dita me zgjedh: Kam marrë...

Më shumë kilometra me derivatet më cilësore në treg!

Në Gjermani dështon marrëveshja për shërbimin ushtarak