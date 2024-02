Busti i Adem Jasharit vendoset me 17 shkurt në Mitrovicë Busti i Adem Jasharit vendoset me 17 shkurt në qytetin e Mitrovicës. Kjo do të bëhet për nder të përvjetorit të 16-të të Pavarësisë së Kosovës. Autori i këtij busti është artisti dhe skulptori Sabri Behramaj. Ende nuk dihet se ku dhe në çfar1% ore do të bëhet inaugurimi. /Lajmi.net/