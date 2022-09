Busquets për të ardhmen e tij: Nuk mund t`ju them asgjë sepse nuk ka asgjë zyrtare Sergio Busquets ka folur në lidhje me të ardhmen e tij. Busquets është 34 vjeçar dhe ka kontratë me Barcelonën deri në vitin 2023. Së fundmi po raportohet se ky do të jetë sezoni i tij i fundit me skuadrën katalanase. E, lidhur me këtë ka folur edhe vetë lojtari, duke thënë se nuk ka…