Burri vdiq në QKUK ditë më parë- nisin hetimet në lidhje me rastin Një hetim i vdekjes po bëhet nga Policia e Kosovës në lidhje me një rast të ndodhur më datën 7 të këtij muaji. Lidhur me rastin, viktima mashkull që ishte duke u trajtuar në QKUK ka ndërruar jetë. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion./Lajmi.net/