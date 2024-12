Burri nga Shqipëria u ndal t’i ndihmojë dy persona në Gjakovë, sulmohet fizikisht e qëllohet me armë zjarri Një person raportohet të jetë sulmuar në Gjakovë. Viktima shtetas i Shqipërisë ka deklaruar se derisa ishte duke qarkulluar me veturën e tij, është ndaluar për t’ju ndihmuar dy personave me kërkesën e tyre, ndërsa të njëjtit fillimisht e kanë sulmuar fizikisht me shufra metalike dhe pastaj e kanë qëlluar me armë zjarri, transmeton lajmi.net.…