Burri nga Prizreni: Rinia po mashtrohen, po lypin nuse me letra

Në qytetin e vjetër të Prizrenit, gjendet një fshat shumë i vjetër. Një fshat që të jep ndjesinë e të vjetrës dhe të resë.

Aty jeton edhe banori Imri Vezaj. Aty ku u përballë, ku ra e ku u ngrit shumë herë në jetën e tij. Duke parë se asgjë nuk është si më herët, Imriut i mungojnë shumë qaste të së kaluarës. Duke theksuar se ishte një kohë më e mirë. Ishin më të bashkuar mes vete. Ishin më të afërt dhe më të dashur. E, diçkaje të cilës Imriu ia ndjen shumë mungesën është respekti dhe dashuria.

“Besë nuk ka as tek djali e as tek vajza”, u shpreh ai, duke e lidhur këtë çështje me martesat. Për të cilat nuk ka fjalë fort të mira. Të cilit martesat sot nuk po i duket fortë të mira pasi që sipas tij të rinjtë po mashtrohen shumë shpejtë.

Po thuajse, çdo shtëpi ka ndonjë familjarë i cili për njërën apo tjetrën arsye ka marrë rrugën e kurbetit. E, sidomos tash në kohët e fundit që ka një fluks të madh të ikjes së të rinjve. Sipas të moshuarit shkaku kryesor janë të ardhurat financiare.

Imriun kjo çështje po e shqetëson tej mase, pasi që në këtë mënyrë rrezikohet që shumë shpejtë Kosovatë zbrazet e tëra.

Ai thotë se për të qëndruar rinia në Kosovë duhet që shteti i ofrojë kushte të mjaftueshme, të hapin fabrika dhe vende të reja pune për të pasur të ardhme të mirë.

Edhe pse vetë e kishte përjetuar mërgimin, ai ishte kthyer me vetë dëshirë duke thënë se nuk e ka parë vetën për jashtë vendit, por vetëm në vendlindje.

Duke e përfunduar rrëfimin për jetën e tij, 75- vjeçari kishte edhe një kërkesë. Që të kthehen të gjithë në vatan dhe të mos ikin më, sipas tij ka vend pune edhe në Kosovë.