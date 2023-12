Burri nga Malisheva në hall të madh me gruan: E raporton për dhunë të vazhdueshme në tavolinë Një burrë nga Malisheva siç duket është në hall të madh me gruan e tij. Ai ka raportuar në polici, se e njëjta në vazhdimësi po shkakton dhunë në familje, shkruan lajmi.net. Pas lajmërimit ka intervenuar policia e cila ka intervistuar të dy palët. Me vendim të prokurorit, rasti ka shkuar në procedurë të rregullt.…