Burri në Prishtinë lajmëron ish-gruan në polici: Po më dhunon psiçikisht Një rast i dhunës në familje, me viktimë burrin, është raportuar të ketë ndodhur dje në Prishtinë. Policia bën me dije se ankuesi mashkull kosovar ka raportuar se ka dhunë psikike në vazhdimësi nga ish bashkëshortja e tij. Lidhur me rastin është intervistuar e dyshuara kosovare dhe me urdhër të prokurorit kujdestar, rasti procedohet në…