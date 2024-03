Burri i Presidentes Osmani kritikon Vuçiqin: Një kryetar shteti analfabet

Rreth kësaj ka pasur reagime të shumta, e ndër ta ka reaguar edhe bashkëshorti i Presidentes së vendit, Prindon Sadriu, shkruan lajmi.net.

“Një kryetar shteti analfabet”, kështu e filloi Sadriu kritikën e tij ndaj Vuçiqit përmes rrjetit social ‘X’.

“… dikur mjet propagande për kasapin e Ballkanit, është një kujtesë e ashpër e rreziqeve të manipulimit dhe injorancës në udhëheqje. Historia na mëson rreziqet e aleancave të tilla” shtoi më tutje ai. /Lajmi.net/

An illiterate head of state, once a propaganda tool for the butcher of Balkans, is a stark reminder of the dangers of manipulation and ignorance in leadership. History teaches us the perils of such alliances. #RussiaPuppet #MillosevicsPropagandaMinister #GenocideDenier pic.twitter.com/Om9kM0ZA16

