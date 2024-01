Burri i Lindës e feston Vitin e Ri me familjen e saj Linda Halimi, është një nga banoret e Big Brother VIP Kosova. Ajo u komentua shumë për martesën e saj me reperin Big D. Sot, gjatë prajmit të Big Brother VIP Kosova banorët u surprizuan nga familjet e tyre. Big D u pa në një klip me familjen e Lindës duke uruar festën së bashku. /Lajmi.net/