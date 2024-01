“Burri i fejuar ia fut duart gjithkujt”, Linda e ashpër me Bucin Buci është një nga banorët më të komentuar të Big Brother VIP Kosova, për shkak të raportit të tij me Santianën. Ai gjatë bisedës me vajzat e shtëpisë, iu ka thënë se po zhvishen shumë dhe sipas tij kjo nuk është në rregull. Linda ishte ajo që reagoi më ashpër në këtë bisedë, shkruan lajmi.net.…