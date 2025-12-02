Burim Ramadani përplaset me Armend Mujën e VV-së: Pse 4 muaj pas Banjskes KQZ ia dha 360 mijë euro Listës Serbe?
Analisti Burim Ramadani, përballë Liza Gashit dhe Armend Mujës së Lëvizjes Vetëvendosje, ju tha që nuk “shkon edhe pozicion që Lista Serbe me qenë terroriste dhe me financu”. Ramadani gjithashtu pyeti “Nëse tash shteti i Kosovës financon terrorizëm apo jo?”, duke pritur një përgjigje nga përfaqësuesit e VV-së që ta vlerësojnë si gabim financimin e…
Lajme
Analisti Burim Ramadani, përballë Liza Gashit dhe Armend Mujës së Lëvizjes Vetëvendosje, ju tha që nuk “shkon edhe pozicion që Lista Serbe me qenë terroriste dhe me financu”.
Ramadani gjithashtu pyeti “Nëse tash shteti i Kosovës financon terrorizëm apo jo?”, duke pritur një përgjigje nga përfaqësuesit e VV-së që ta vlerësojnë si gabim financimin e LS.
“Kam insistu që s’duhet me ja dhanë, a e vlerësoni që është gabim?”, pyeti Ramadani