Burim Ramadani i pyet PDK-në dhe LDK-në: A menduat që Kurti ua jep presidentin?
Njohësi i çështjeve të sigurisë, Burim Ramadani, ka adresuar pyetjet për LDK-në dhe PDK-në, lidhur me çështjen e presidentit.
Ramadani ka thënë nëse dy partitë kanë menduar që Kurti do t’ua jep presidentin.
Postimi:
Çka menduat kur iu rreshtuat Kurtit në takime?
Menduat që Kurti do t’ju jap juve Presidencën?!
Pse ta bëjë ai këtë?
Opozita (më mirë të them: partitë jopushtetare!) pretendon që me votat e VV-së të bëhen President. Ndërsa, nuk nxorri një kandidat të vetin anipse i kanë mundësitë ta bëjnë këtë edhe sot!
Pra, nuk duan të bashkëpunojnë mes vete kurrsesi, por duan të bashkëpunojnë me VV-në.
Por, dorën në zemër, edhe këtu nuk janë korrekt.
VV-së i thonë:
Jo ti mos propozo kandidat, por na jep votat neve! Nëse nuk na bën neve (herë PDK e herë LDK) President, atëherë shkojmë në zgjedhje!
Kurti, sigurisht në avantazh, ua kthen me standardin e njëjtë:
Nëse nuk e votoni një kandidat të VV-së për President, shkojmë në zgjedhje!
Pse menduat që VV do t’ju falë pozitën e Presidentit?!
Fare nuk po e kuptoj!