Burbuqe Hana zgjidhet kryeshefe e Telekomit të Kosovës Bordi i Drejtorëve të Telekomit të Kosovës sot me vendim unanim zgjodhi Burbuqe Hana në pozitën e kryeshefesh ekzekutive të Telekomit të Kosovës, me mandat trevjeçar. Më datën 23 dhe 24 nëntor 2022, Komisioni Vlerësues në bashkëpunim me Partnerin zbatues për monitorim, për pozitën kryeshef ekzekutiv, në mesin e 18 aplikacioneve të pranuara, pas shqyrtimit…