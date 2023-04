Burak Yilmaz i del në mbrojtje Galtierit: Asnjëherë nuk ka pasur mendime negative për muslimanët

Galtier u akuzua për shqiptimin e fjalëve raciste në gusht 2021, kur ai mezi kishte qenë në stolin e Nicës për dy muaj, shkruan Lajmi.net

Por, ish-futbollisti i Kombëtares së Turqisë, Burak Yilmas që punoi te Lille me trajnerin Galtier, i del në mbrojtje trajnerit, duke thënë se asnjëherë nuk vërejti negativitet nga ai në nacionalitet dhe religjion.

“I lexova lajmet sot dhe më duhet t’i them disa gjëra. Unë kam punuar me Galtier, dhe ai asnjëherë nuk ka pasur komente negative për religjione apo nacionalitet. Ai është trajner fantastik dhe person i mirë gjithashtu”, janë fjalët e Burak Yilmaz

Lajmin rreth këtyre komenteve e përcjelli gazetari, Romain Molina – i cili ka marrë një email të dërguar nga Julien Gourneir.

“Më tha se duhet të marr parasysh realitetin e qytetit dhe se nuk mund të kemi kaq shumë zezakë dhe myslimanë në ekip. Ai më tha: “Unë shkova në një restorant mbrëmë dhe të gjithë erdhën tek unë dhe më thanë se kemi një ekip të zi”, dhe më pas shtoi: “Julien, duhet të kuptosh qytetin në të cilin jemi. Ekipi ynë nuk e kupton. Përshtaten me atë që njerëzit duan”.

/Lajmi.net/

🚨🇹🇷 Burak Yılmaz on Galtier reports: "I read the news today and felt I had to say something — I worked with Galtier and never felt any negative behavior from him because of my religion or nationality."

"He's a fantastic coach as well as a fantastic person." (IG) pic.twitter.com/6d4zExa0iA

