Bundesliga me transparencë, gjyqtarët do të shpjegojnë vendimet e VAR-it përmes altoparlantëve

“Në gjithsej nëntë stadiume të Bundesligës dhe Bundesliga 2, gjyqtarët do të shpallin vendimet e tyre në lidhje me situata të caktuara në fushë përmes altoparlantëve të stadiumit si pjesë e projektit. Projekti pilot do të nisë në pesë ndeshje këtë fundjavë”, njoftoi DFL.

Nëntë klube morën pjesë vullnetarisht në projekt, duke përfshirë kampionin Bayer Leverkusen dhe liderin aktual Bayern Munich.

As part of a trial starting from the next matchday, VAR decisions will be announced by the referees to the fans in some stadiums in the Bundesliga and 2nd Bundesliga [@kicker] pic.twitter.com/xTBVg6GCiD

