Bulliqi: VV më së paku është marrë me Nismën pasi nuk është që ka qenë një subjekt i llogaritshëm në kuptimin e faktorit Kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi, ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje është marrë më së paku me Fatmir Limajn. Sipas tij, LVV është marrë me PDK e LDK, e jo me NISMA sepse nuk e ka llogaritur në kuptimin e faktorit politik. “Unë mendoj që LVV më së paku është marre me Fatmir Limajn, është marrë me…