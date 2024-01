Bulliqi: Një nga vrasësit e 18 vjeçarit me 9 raste në polici, ishte dënuar me 3 vjet burgim Kryetari i Podujevës, Shpejtim Bulliqi tha se njëri prej dy sulmuesve të mitur që e rrahën për vdekje 18-vjeçarin Lulzim Fejzullahu, është i dënuar me 3 vjet burgim për një rast të mëhershëm. Bulliqi tha se ai ka pasur “9 vepra të ndryshme penale”. “Njëri prej individëve që dyshohet se është pjesë e këtij rasti,…