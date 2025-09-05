Bulliqi feston ditëlindjen: E prejnë dhe hanë tortën bashkë me Kurtin
Kryetari i Podujevës, Shpëjtim Bulliqi, ka festuar ditëlindjen bashkë me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti. Ky i fundit, që nga orët e paradites është në Podujevë për promovimin e një serie projektesh, ndërkohë që në fotografi, shihen duke prerë dhe hëngër tortën e ditëlindjes bashkë. Shpejtim Bulliqi po e feston sot ditëlindjen e 57-të.
Lajme
Kryetari i Podujevës, Shpëjtim Bulliqi, ka festuar ditëlindjen bashkë me kryeministrin në detyrë, Albin Kurti.
Ky i fundit, që nga orët e paradites është në Podujevë për promovimin e një serie projektesh, ndërkohë që në fotografi, shihen duke prerë dhe hëngër tortën e ditëlindjes bashkë.
Shpejtim Bulliqi po e feston sot ditëlindjen e 57-të.