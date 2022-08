​Bullgaria rrit pagat e mësimdhënësve nga 1 shtatori

Ministri në detyrë i Arsimit dhe Shkencës i Bullgarisë Sasho Penov u takua me Unionin e Punëdhënësve në Sistemin e Arsimit Publik (SRSNPB), për të diskutuar sfidat e vitit të ri shkollor, përfshirë çmimet e larta të energjisë.

Penov i siguroi drejtuesit se institucionet po bëjnë gjithçka që munden për të siguruar ngrohjen e nevojshme, si dhe frekuentimin maksimal me rrezik minimal për shëndetin e nxënësve dhe mësuesve, tha për BTA të martën kreu i SRSNPB Dijan Stamatov.

“Kemi kërkuar që të kemi mësim personal gjatë gjithë vitit shkollor, pa marrë parasysh COVID-19 dhe mbulimin e faturave të energjisë në shkolla dhe kopshte”, tha Stamatov.

Në Bullgari ka 2700 shkolla dhe 2500 kopshte. Sipas Stamatov, pothuajse të gjitha ndërtesat arsimore në rajonin e Dobrich mbështeten në gaz. Nga ana tjetër, në Sofje ka ndërtesa që përdorin gaz, ngrohje qendrore, energji elektrike dhe lëndë djegëse peleti.

Për çështje që kanë të bëjnë me valën e mundshme COVID-19, Stamatov tha se Ministria e Arsimit është në kontakt me Ministrinë e Shëndetësisë dhe do të respektojë masat e sugjeruara nga autoritetet shëndetësore.

Penov siguroi se urdhëresa për rritjen e pagave të mësimdhënësve do të shpallet sa më shpejt që të jetë e mundur, pas përfundimit të konsultimit publik për të siguruar që mësimdhënësit të mund të marrin paga më të larta në shtator.

Nga 1 shtatori, pagat e mësimdhënësve do të rriten me 5 për qind dhe të personelit jo-mësimdhënës me 4 për qind./BTA